Sébastien LERUEZ

Compétences principales:

--------------------------------



- Support applications clients

- Définition produits / demande client

- Mise en place de training produits / mesures

- Interface clients / R&D

- Conception, mise au point et qualification de cartes d'application







Applications:

-------------------

- High density passive components (IPD)

- Médical applications (Pacemaker, cochlear implants...)

- Radars civils et militaires (RX, TX)

- GSM/DCS/PCS (Amplificateur de puissance, transceiver, station de base)

- DECT (transceiver, amplificateur de puissance)

- Bluetooth transceiver

- Vidéo (Démodulateurs IF, tuners CAN & Silicon tuners, upstream amplifier)



Mes compétences :

RF

customer support

C language

VB

PCB

training