Sabrina LERUEZ

J'ai plus de deux ans d'expérience en gestion de projets en marketing et en digital. Par ailleurs, j'ai pu acquérir des compétences en référencement naturel (SEO), en référencement payant (SEA) et en analyse (analitycs) lors de ma formation et en entreprise.



Je recherche un poste à partir de Septembre 2015 où je continuerai à me former et à être challengée au quotidien dans les missions et projets confiés.



Diplômée d'un master 2 à l'université Paris Dauphine et future diplômée du MBA E-Business de l'ESG, je me passionne pour les nouvelles technologies et le web.

C'est pourquoi, pour consolider mon parcours, j'ai voulu acquérir une double compétence digital et technique pour comprendre et mieux maîtriser tous les aspects de cet environnement.



#curieuse, #rigoureuse sont des adjectifs pouvant me décrire.

#innovation, #esprit d'équipe et #technologie font partis de mes valeurs.



Je tiens un blog sur le street-art et le digital.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication

Digital

MySQL

HTML 5

CSS 3

PHP

JavaScript

Microsoft Office

CMS

Google analytics

Marketing

Google Adwords

Coordination de projets

Google Web Toolkit

SEA

SEO

Mobile

MOA

Agile