Claire BOUCHENARD

1. Propriété intellectuelle



- Protection et défense des droits d'auteur et droits voisins: livre, presse, musique, cinéma, télévision, radio, spectacles, photographie, sculpture, graphisme/design, art appliqué, Internet et nouvelles technologies, droit à l'image

- Protection et défense des marques, dessins & modèles et brevets





2. Publicité, marketing et consommation



- Application de la règlementation publicitaire: achat/vente d'espaces publicitaires, secteurs interdits de publicité, etc.

- Validation de campagnes publicitaires et d'opérations promotionnelles (jeu concours, primes, cadeaux, etc.) au vu de la loi, des règlements et des règles professionnelles

- Protection du consommateur : publicité comparative/ trompeuse, collecte et transfert de données personnelles





3. Rédaction, négociation, validation de contrats



- Contrats de cession/licence de droits de propriété intellectuelle

- Contrats de distribution (franchise) et autres contrats commerciaux

- Contrats de régie publicitaire et d'agence conseil en publicité

- Conditions générales et particulières de vente ou d'utilisation



4. Précontentieux et contentieux civil et commercial



- Responsabilité délictuelle: contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme

- Responsabilité contractuelle: résiliation anticipée, rupture de relations commerciales établies, violation d'exclusivité