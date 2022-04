Claire BOURDIOT

Employée chez QUADRIA/ACECOM en depuis fin 2009 sur le projet Ecole Numérique Rurale, Cèdre vente de classe numérique et Tableau blanc interactif et autres produits et services informatiques. Je suis en CDI depuis 2012 dans cette même entreprise



Cet emploi me permet d'avoir différents casquette:



Assistante commerciale

Assistante administrative

Chargée clientèle

Téléprospectrice



Ainsi que d'acquérir des connaissances sur de nouvelles technologies comme la mise en place du CLOUD computing...



Mes compétences :

Bon relationnel et qualité d'écoute

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Administration des ventes