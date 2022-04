Claire BOUTELOUP

Je souhaite contribuer à l'action publique environnementale sur les territoires. Dynamique et créative, je recherche le travail d'équipe et l'apprentissage de nouvelles thématiques et méthodes. J'apprécie la diversité des missions. Je développe également des relations humaines constructives et efficaces grâce à la communication non violente et à la médiation de conflits.



Mes compétences :

Recherche

Concertation

Conseil

Sociologie

Pilotage de politique publique

Gestion de l'eau

Accompagnement du changement

Environnement et développement durable

Études socio économiques

Accompagnement de projet

Management transversal

Coordination de projets

Médiation de conflits