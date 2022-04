Julie ESTIVAL

Après 2 ans en classe préparatoire Biologie Chimie Physique et Sciences de la Terre, j'ai intègré l'AgroParisTech (INAP-G) pour suivre une formation d'excellence en Agronomie et Environnement.

J'ai effectué plusieurs stages formateurs, dont un stage de 6 mois au Chili sur le thème de la valorisation des productions des minifundios et un stage de 6 mois en Australie sur le sujet de la gestion des parcs naturels. Enfin, j'ai consacré mon stage de fin d'études à la mise en place d'un Contrat de Canal au Canal de Carpentras. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2007, avec une spécialisation Aménagement du territoire et Analyse spatiale.



J'ai ensuite rejoint Datagri, bureau d'études spécialisé dans le domaine agricole qui met en place des tests grandes parcelles et des enquêtes pour le compte des firmes de l'agrofourniture. Dans cette petite équipe, j'ai eu l'occasion d'exercer plusieurs métiers : relation clients, gestion de projets, analyse de données…

Après 5 ans d'expérience dans cette entreprise, j'ai choisit de mettre mes compétences au service de Tauw France, avec l'objectif de développer l'activité agro environnement.



Mes compétences :

Pack office

Agriculture

Agronomie

SIG

Sphinx

Commercial

Marketing

Environnement

Gestion

Eau