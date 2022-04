Claire BOUVIER

J'ai travaillé dans la gestion des achats et des stocks et dans le transport routier avant de rejoindre le CRITT T&L.

Au sein du CRITT T&L, je fais preuve d’une grande polyvalence, à la fois pilote de projets collaboratif ou de conseil auprès de PME ou en appui auprès des responsables d’affaires sur la réalisation de missions pointues.

J'ai également développé les différents outils de communication du CRITT T&L et dispose de connaissances en programmation.



Mes compétences :

Transport

Logistique

Gestion de projet

Achats

Planification