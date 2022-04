Diplômée du master 2 Management des activités hôtelières et touristiques de l'IAE La Rochelle, et actuellement en stage de fin d'études au sein du Groupe GHP Hotels à La Baule-Escoublac en tant qu'assistante revenu manager.



Je cherche un poste dans le domaine des activités hôtelières et touristiques en tant que revenu manager débutante.