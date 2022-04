Claire BOYER

Ingénieur agronome spécialisé en environnement : aménagement du territoire, gestion des milieux naturels (faune-flore), biodiversité, développement durable, consommation responsable, ressource en eau.



Je possède des expériences nombreuses et variées dans plusieurs structures : bureau d'études, CPIE , Parc naturel régional, Comité économique, Direction Départementale des Territoires...



Mes compétences : élaboration et suivi d'études scientifiques, études d'impact, plan de gestion, propositions d'aménagement, dossiers réglementaires, contact avec les acteurs du territoire, contrôles et enquêtes agricoles, éducation à l'environnement, documents de vulgarisation, goût pour le travail de terrain, SIG.





Mes compétences :

Coordination de projets

Management

Animation

Recherche de financement

Biodiversité

Agriculture biologique