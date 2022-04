Claire BRACQ

Enchantée, moi c'est Claire !



Graphiste et Designer freelance depuis plusieurs années, je combine pratique du web, du print et de l'aménagement d'espaces (scéniques, d'habitations ou commerciaux) avec la volonté d'apporter à vos projets créativité, esthétisme et impact visuel.

Je vous invite à découvrir un aperçu de mes réalisations ou sur facebook



- Conception d'identité visuelle totale,

- Documents de communication variés (événementielle, publicitaire...),

- Graphisme web,

- Plaquette d'Architecture (modélisation 3D, propositions d'agencement...),

- Illustrations,

- Design d'objets

- Scénographie ...

De la gestion de projet à l’exécution, en passant par la production et le design, une véritable passion pour ce métier me pousse à explorer et à développer chaque aspect de la création graphique.



Faisant suite à ma formation initiale en Design d’Espace, je bénéficie également d’une expérience d’architecte d’intérieur au sein de l’agence Caban Architecture à Roubaix. J'ai pu mettre cette expérience à profit par la suite en réalisant les stands de la société plage® lors des salons Maison & Objets à Paris et Heimtextil à Francfort ainsi qu'en proposant des éléments de merchandising pour les GSA et GSB.

Depuis 2015, je conçois et réalise également la scénographie de "La Fête de la Science" qui se déroule, pour la deuxième année consécutive, à la Gare St Sauveur à Lille.



Voilà, l'essentiel est dit et puisque de belles images valent mieux que de longs discours, je vous invite donc à découvrir quelques-uns de ces travaux.



Mes compétences :

Photoshop

Indesign CS4/5

Autocad 2d et 3d

Sketchup

Illustrator