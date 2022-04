Claire BREILLAD

Mon profil se définit par une capacité au développement commercial et analytique, des compétences en marketing et communication et une bonne connaissance du secteur de l'hôtellerie.



J'ai effectué des études de management international dans le cadre d'un programme se déroulant sur quatre ans à l'ESC de Troyes qui combinait 3 expériences professionnelles et 1 an et demi à vivre, étudier et travailler à l'étranger. Suite à cette formation, j'ai obtenu un MBA en marketing et management des industries du luxe à l'ISC Paris.



Je suis quelqu'un de rigoureux, organisé, adaptable et autonome.



Je reste à votre disposition pour de plus amples informations sur mes compétences, savoir faire et savoir être.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Adaptabilité

Autonomie

capacités relationnelles

Communication

Créative

Ecoute

Hôtellerie

Initiative

Luxe

Marketing

Mode

Organisée

Patiente

Sens de l'initiative

Tourisme