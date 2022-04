Claire BREMOND GAYRARD

Je suis actuellement en expatriation à Sydney.



Mes points forts :

Expérience PPM au sein du PS HP de 22 mois, notamment dans le domaine bancaire

Expérience en BI de 10 mois dans les Ressources Humaines.

Expérience en BI de 9 mois dans l'industrie pharmaceutique.



Mes spécialités :

Je possède un bon niveau en anglais, des bases en espagnol et en chinois.

Sur HP PPM, j'ai travaillé au seins des équipe de l'éditeur pendant plus de 2 ans.

En BI, j'ai pratiqué en tant que développeur sur Cognos et Informatica, puis en tant qu'AMOA en RH sur Microsoft.



Mes compétences :

Business Intelligence

PPM

BI

AMOA