Claire BRIARD

Soucieuse de mon avenir professionnel, je suis sincère et motivée à la reprise d'une formation Bac+3 en licence ressources humaines et relations sociales pour la rentrée de septembre 2016.

Je suis à la recherche d'une entreprise pour réaliser ce projet qui me tient à coeur de finaliser dans le cadre d'une réorientation professionnelle.

Toute entreprise ayant besoin d'une assistante ressources humaines sera la bienvenue dans mes contacts.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Exel

Gestion de projet

Conseil aux entreprises

Accueil en entreprise

Suivi de chantiers

Animation de réunions

Gestion de parc automobile

Conditionnement

Techniques de vente

Achats

Gestion des stocks

Vente directe

Gestion de caisse

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique

Internet

Réseaux sociaux