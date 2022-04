Claire BRIAT

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'ai suivi une formation diplômante par le CNED en secrétariat médical et médico-social. J'effectue désormais des remplacements en milieu hospitalier.



Je suis par ailleurs élue à la Mairie de Gimont, 5ième adjointe, assurant les fonctions et missions relatives aux Ecoles et aux structures d'accueil Enfance et Jeunesse.



Mes compétences :

Maîtrise du vocabulaire médical

Organisation du travail

Maîtrise des règles de communication écrites et or