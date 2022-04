Claire BROSSARD

Ostéopathe D.O., je consulte au sein du cabinet d’ostéopathie de Frédéric Chaligne en région nantaise, à Rezé.



L’ostéopathie est « une discipline de la santé de premier contact centrée sur le patient, qui met l’accent sur la relation entre les structures et les fonctions du corps, stimule la faculté naturelle du corps à s’autoguérir et favorise une approche globale de la personne pour tout ce qui concerne la santé et le développement de la bonne santé, principalement par le biais d’un traitement manuel » (norme européenne EN16686, 2015).



En employant les techniques thérapeutiques adaptées à son patient - myofasciales, viscérales, crâniennes ou encore structurelles-, l’ostéopathe va donc chercher à restaurer et à maintenir son organisme dans son état général et naturel de bien-être.



Cette approche à la fois préventive et curative s’adresse à tous les publics : nourrissons, enfants, adultes, femmes enceintes, seniors.



