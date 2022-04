Claire BRUNAUD

Après avoir travaillé ces dernières années dans l'enseignement et la formation du français langue étrangère, j'ai aussi évolué de nombreuses années dans l’industrie du Tourisme. Secteur que je souhaite réintégrer depuis mon retour en France, et dans lequel je souhaite me dépasser et m’enrichir professionnellement. Mes expériences en Espagne et dans différents centres de langue m’ont permise de m’habituer à travailler dans une ambiance internationale et multiculturelle et de développer des capacités d’adaptation, d’organisation et de communication.



Mes compétences :

Enseignement

Travail en équipe

Conception pédagogique

Autonomie professionnelle

Relations clients

Enseignement universitaire

Internet

Microsoft Windows

Microsoft Office

Amadeus

Agent de voyages

Global Distribution System

Vente produits touristiques