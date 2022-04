Claire BRUNAUD

Spécialisée en Marketing - Communication & Infographisme, je place mes compétences à votre disposition pour penser et créer l'ensemble de vos supports de communication.



Collaborer avec Comm' à la Maison c'est :



** UN PROJET PERSONNALISÉ et sur-mesure adapté aux problématiques de votre entreprise.

** UNE RÉFLEXION MARKETING en amont, pour comprendre votre environnement et proposer des créations toujours plus efficaces.

** UNE DISPONIBILITÉ sans faille, pour toujours plus de réactivité.

** DES DÉLAIS toujours respectés. Le travail en urgence est le bienvenu !

** Travailler avec Comm' à la Maison, c'est bénéficier d'un COÛT AVANTAGEUX par rapport à une agence.

** Parce que votre satisfaction est ma motivation, nous ferons autant d'ALLER RETOUR que nécessaire.

** Tout cela avec enthousiasme, et toujours avec le SOURIRE !



A très vite !

Bien créativement,

Claire



c.commalamaison@yahoo.fr

06.63.83.89.64



Mes compétences :

Créativité

Communication

Marketing

Autonomie et gestion de projets

Rigueur au travail

Informatique