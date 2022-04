Claire BRUNET

Bonjour,

Ingénieur généraliste de formation, j'ai pour l'instant passé mes 18 ans de carrière dans le même groupe (LAPEYRE inclus dans SAINT-GOBAIN) en élargissant mes domaines d'action (qualité, sécurité, environnemment, risque industriel, laboratoire). Après avoir démarré seule, j'encadre désormais une équipe qui est allée jusqu'à 5 personnes.

En parallèle, j'ai animé des modules de formation en qualité et en sécurité dans une école Bac+4 et je suis toujours jury de VAE sur un titre II (bac +4).

Je suis auditrice ISO 9001 en interne et au Club des Audits Croisés de la CCI de la Marne, ainsi que sur le référentiel EHS de Saint-Gobain (un mélange entre ISO 14001 et OHSAS 18001).

J'ai également des compétences produits en lien avec les obligations réglementaires ou les exigences normatives (NF, COV, étiquetage énergétique, marquage CE, éco-certifications...) par le biais de pilotage de projets de ce type sur plusieurs usines du groupe.

Je suis également formatrice en interne sur de nombreux sujet QEHS : produit, normes, consignation, gerbeurs, analyse des risques.



