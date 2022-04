Claire BUFFENOIR

De formation financière (DESCF), j'ai tout d'abord travaillé 6 ans dans un cabinet d'audit (Fidulor, qui a rejoint aujourd'hui le cabinet Grant Thornton) avant de rejoindre en 1996 le Groupe de Protection CRIS qui est ensuite devenu le Groupe Orepa, puis D&O et qui est en fusion actuelle avec le Groupe Mornay.



J'ai pratiqué 3 métiers différents au sein de ce Groupe:



Directeur des Comptabilités (de 1996 à 2005)

Directeur du Contrôle de Gestion (de 2005 à 2007)

Directeur de l'Audit Interne (de 2007 à 2010).



Je suis actuellement Directeur Administratif et Financier dans une Mutuelle, essentiellement Santé.



Mes compétences :

Audit

CNIL

Comptabilité

Contrôle de gestion

Directeur Administratif et Financier

Gestion des accés

Management

Gestion de projet

Budgets

Comptabilité assurances

Solvabilité 2