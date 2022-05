Vincent FROEHLY

J’ai toujours cherché à évoluer professionnellement, intégrant à chaque fois une nouvelle dimension technique au poste occupé. C’est d’ailleurs pour pouvoir intégrer de tel poste que j’ai poursuivi ma formation initiale en passant le DECF et DESCF en candidat libre, démontrant par-là mon autonomie et ma capacité de travail.

Mon expérience de mise en place d’une structure centralisée de contrôle des factures pour la France a prouvé mon sens de l’organisation et du management d’une équipe. Cette mission a été réalisée, pour la partie informatique, avec le siège social en Allemagne, renforçant ainsi mon aptitude à travailler dans un environnement international.

En intégrant ensuite un groupe européen doté de plusieurs filiales, j’ai acquis une expérience précise de la comptabilité, de ses règles et de ses contraintes, dans un environnement très réglementé et concurrentiel. J’ai démontré aussi ma rigueur et mon sérieux, en sachant respecter les directives et les délais, tant dans la production d’états de reporting et de clôture, que dans celui des déclarations fiscales.





Mes compétences :

Microsoft Excel

SAP

Navision