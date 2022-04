Emmanuel PY

Passionné d'Internet, je cherche constamment à enrichir mes compétences dans ce domaine. J’interviens sur des projets de conception, de refonte et d'animation de sites Web.

Ce champ d'action m’emmène à couvrir les compétences suivantes :

analyse et rédaction de cahiers des charges,

coordination d’intervenants,

Veille et réflexion sur les tendances ergonomiques,

Veille sur les stratégies de visibilité et de référencement,

Gestion et animation de contenu

afin d'adapter mon travail en fonction des tendances comportementales du secteur.



Mes compétences :

Refonte de site

Gestion de projet web

Rédaction web

Référencement local

Référencement naturel

Stratégie de contenus

Rédaction de cahier des charges

Réseaux sociaux

Netlinking