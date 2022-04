Claire BUZENAC

Disponible début Janvier 2014, je suis actuellement en recherche d'un poste d'ingénieur achats sur Paris et sa région.





Ingénieur costing depuis Juillet 2012 au sein du service costing AIRBUS (Toulouse 31, groupe EADS) en tant que prestataire ALTEN SO.



CURSUS :

- depuis Juillet 2012: Cost estimator au sein du service costing AIRBUS (31) en tant que prestataire ALTEN SO sur le pôle A350 XWB.

- Nov 2011- Juil 2012: Embauche en tant qu'acheteur segment sur le pôle 'achats projets' (achats pour la fabrication de prototypes)

- Novembre 2011: Obtention du diplôme d'ingénieur généraliste ECAM Rennes, formation achats, approfondissement matériaux

- 2008-2011 : Acheteur junior par apprentissage au sein de la société SELHA, pôle mécanique-tôlerie les 2 premières années, puis acheteur segment de la famille visserie en dernière année d'études





COMPETENCES ACHATS :

- Gestion de portefeuilles fournisseurs (audits, négociations...)

- Négociation de contrats et de programmes de livraison

- Mise en place de tableaux de provocation des offres

- Etude de marché menée à bien sur le pôle mécanique-tôlerie

- Rationalisation des fournisseurs

- Chiffrages de devis clients et de LPA

- Lecture de plans, de BOM, de normes, de fichiers Gerber (...)

- Mise en place d'outils (tableaux) permettant le calcul des PDC et des stocks de sécurité à prévoir







COMPÉTENCES LINGUISTIQUES :

- Anglais Niveau Bac+5 (TOEIC : 765)

- Espagnol: lu, écrit, compris

- Catalan: lu, compris





COMPÉTENCES INFORMATIQUES :

- Utilisation quotidienne de l'ERP SAP

- Maitrise de Microsoft Office (programmation excel, ppt...)

- Connaissances en C++ et PHP

- Connaissances en CAO/CFAO CATIA



Mes compétences :

Achat

Acheteur

ingénieur

achats

aéronautique

Costing