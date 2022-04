Arnault LEFEVRE

De base de formation technique, en électricité, électronique et informatique industrielle, j'ai obtenu ensuite un Master 2 en gestion industrielle en 2008.

Rattaché au service production d'un site pharmaceutique, depuis 4 mois je participe à l'amélioration d'une ligne de production.

J’assure la réorganisation de la ligne, la remise en l'état et je pilote un projet DMAIC impliquant des chantiers SMED, 5S, TPM, ...

Force de proposition, organisé, bon esprit d'analyse, et bon relationnel.



Mes compétences :

6sigma

Amélioration Continue

kaizen

Lean

Management

Production

PROGRES