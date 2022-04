Claire CAMUS

Diplômée en génomique dans l'identification de biomarqueurs diagnostiques, pronostiques et theranostiques, j'ai développé pour support des projets R&D dont j'étais en charge une double compétence en recherche clinique, validée par un diplôme en Recherche clinique DU FARC-TEC.



Pathologies et domaines d'étude :

Oncologie: cancer du col de l'utérus, du poumon, du sein et du colon.

Infectiologie: Hépatite infectieuse, VIH, lyme, Infections sexuellement transmissibles.

Maladies auto-immunes: polyarthrite rhumatoïde, lupus

Asthme Sévère

Parodontopathies



Compétences :

* Gestion de projets d'études cliniques selon les BPC/ GCP ICH-E2 (multicentrique, nationale/multinationale, randomisée, contrôlée, ouverte) de catégories RIPH1 Phase IV, RIPH2, RIPH3 sur données de santé et enquête sur questionnaire et HPS.

* Création, rédaction de protocole et documents règlementaire, soumission, budgétisation, gestion d'essais cliniques, coordination transversale des collaborateurs: cliniciens, Arc/tec, laboratoire d'analyses médicales et d'anatomopathologie, biobanque, optimisation des circuits d'échantillons, monitoring, relationnel investigateurs

* Rédaction de rapport scientifique d’activité, rapport d'avancement aux instances, comité scientifique, newsletter

* Gestion de projets de recherche appliquée et mise au point de design experimentaux allant de l'organisation des circuits de recueil, prise en charge et stockage d'échantillons biologique à l'isolement et culture de cellules (PBMC, leucocytes sanguins, expectorat..) ou de matériel génétique d'intérêts (mRNA, ADN, cfDNA), design de q ou Rt-qPCR dédiée à l'étude de transcrits cibles, recherche de mutation PCR allèle spécifique, puces à ADN, WB.

* Mise en place d'une plateforme séquençage NGS (illumina, Sophia Genetics) de génétique somatique en laboratoire d'analyses médicales spécialisée pour l'analyse de routine d'échantillons cliniques



Mes compétences :

Génomique

Transcriptomique

Gestion de projet

Recherche clinique