Lise FANTERIA

Je suis une jeune ingénieur en biotechnologie récemment diplômée du mastère spécialisé Management des entreprises de santé à EUROMED Management (Marseille).



Passionnée par les problématiques scientifiques et les enjeux de santé actuels, j'aspire à rejoindre une entreprise innovante dans les domaines des biotechnologies ou du diagnostic. La perspective de participer aux développements de projets innovants décuple ma motivation et semble être un de mes principaux leviers.



Mes compétences scientifiques et techniques ont été mises à l'épreuve durant les différents stages que j'ai réalisés au sein de laboratoires de recherche.

Après ma formation essentiellement scientifique, j'ai alors décidé d'intégrer une école de commerce afin d'élargir mes domaines de compétence et ainsi m'orienter vers des activités de gestion de projet, marketing et management.



Durant l'année passée au sein du laboratoire de biologie médicale Alphabio, j'ai pu conduire un projet dans son intégralité, de la mise en place des analyses de biologie moléculaire à la commercialisation des produits en passant par la création d'un fichier clients (base de données MySQL) en vue d'actions de marketing direct. Il m'a également été demandé de conduire une étude clinique sur une nouvelle technique de diagnostic de l'hépatite C (organisation de l'étude au niveau technique et logistique,...). Je partageais alors mon temps de travail entre les activités scientifiques et celles orientées communication et marketing. Cette expérience m'a permis de développer une certaine méthodologie et une rigueur de travail ainsi que des qualités humaines qui m'ont garanti une parfaite intégration dans les différentes équipes de travail du laboratoire. Mes managers respectifs ont d'ailleurs reconnu ces qualités à travers la rédaction d'excellentes évaluations de fin de missions. Mes diverses expériences démontrent aussi une réelle capacité d'apprentissage et d'adaptation et témoignent de la curiosité dont je fais preuve au quotidien.



Je souhaiterais donc aujourd'hui, relever des défis à la hauteur de mes espérances. Je pense, pour cela, avoir acquis de nombreuses compétences théoriques et pratiques et je souhaiterais les mettre au service d'une entreprise qui me donnera la chance d'intégrer ses équipes.



Mes compétences :

Pharmaceutical industry