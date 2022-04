Claire CANNEVA

Diplômée d'un école de commerce depuis 4 ans, j'ai commencé mon parcours professionnel par une expérience de 3 ans en marketing grande consommation au sein des Fromageries Bel.



En juillet 2013, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour réaliser un rêve : le tour de l'océan Atlantique Nord à la voile.

Ces 370 jours de navigation m’ont permis de vivre une grande aventure, mais aussi de réfléchir sur moi même et sur mes projets d'orientation professionnelle.



Bien entendu mon expérience en marketing m'a appris à gérer des projets, tenir des délais, suivre un portefeuille budgétaire et à manager. J'ai pu y développer mon sens de l'organisation, le relationnel agences et prestataires ainsi que mon esprit de synthèse et ma capacité d’adaptation. Mais je sens bien que ma nature, mon caractère, ma relation aux autres , me poussent à remettre l’Humain au centre de mon projet professionnel.



Soucieuse du bien être de tous, ayant le sens du service, j’ai pu déjà en tant que bénévole mettre mes qualités humaines au service d’associations : Association "A bras ouverts", "Association des Brancardiers et Infirmières d'Iles de France" …



Je souhaite donc aujourd'hui m’ orienter vers des structures d'aide et de service à la personne, en entreprise, en milieu associatif ou Fondations.





Mes compétences :

Chef de produit

Grande Consommation

Loisirs

Marketing

Tourisme