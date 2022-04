Claire CASANOVA

Avocat généraliste,, mes qualités humaines me permettent d'être toujours à l'écoute des besoins des justiciables, et leur mettre à disposition mes compétences juridiques, afin de leur offrir un service de qualité, et le plus adapté à leur personnalité.



je me mets un point d'honneur à avoir une démarche pédagogue avec la clientèle, souvent perdue dans les méandres de la justice.



Polyvalence et réactivité sont également des qualités qui me semblent aujourd'hui essentielles pour offrir un service performant à une clientèle composée tant de professionnels que de particuliers.



Mes compétences :

Conseil

Droit

Juriste