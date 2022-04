Spécialiste du contrôle financier et de SAP (FI-CO, SD, MM)



Mes compétences :

Sap mm

SAP FI/CO

Contrôle de gestion

US GAAP and French accounting principles

Sap sd

IFRS

SOX404/COBIT

Finances

Normes comptables internationales IAS/IFRS

SAP Finance

Cognos

Audit

Droit fiscal

Comptabilité

Microsoft Access

SAP

Loi Sarbanes-Oxley

Cegid