Claire CESBRON

Grâce à ma licence professionnelle, j'ai acquis toutes les compétences nécessaires au métier de l'assurance qualité :

- Les règles de Bonnes Pratiques d'Hygiène, l'HACCP

- Les normes ISO (9001, 14001, 22000), l'IFS, le BRC

- La gestion des non-conformités et de la traçabilité

- La rédaction de documents qualité

- Le nettoyage et la désinfection.



Femme de terrain j'apprécie le travail d'équipe, je suis rigoureuse, organisée, méthodique et fais preuve de bonne capacités relationnelles.



