Claire CEYROLLE-STEINVILLE

Ayant cultivé le changement et visant la performance, j'ai intégré en Février 2013 le Groupe GE Healthcare dans le service DoseWatch.



Mon métier aujourd'hui me permet de rencontrer et de supporter tous les acteurs qui ont un rôle sur l'optimisation de la dose patient en imagerie médicale.



Mon projet professionnel à long terme est de manager une équipe et à plus court terme de poursuivre mon évolution dans le produit en collaboration avec l'engineering.



Mes compétences :

Microsoft office

Conseil

Santé

Marketing

Radioprotection

Travail en équipe

Relationnel

Formation

Réseaux sociaux

Gestion dose d'irradiation

DoseWatch