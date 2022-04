Claire CHALL

Après plusieurs années d'expérience dans la lingerie et la vente à domicile, j'ai décidé, en 2010 de créer mon entreprise " CŒUR de LINGERIE" et le siège social se situe à Schweighouse sur Moder, entreprise Alsacienne de proximité.



La spécificité de " CŒUR de LINGERIE" est de proposer une gamme d'articles du 85A au 105K et 135I pour les femmes et du S au 3XL pour les hommes, également des articles pour enfants.



Surtout n'hésitez pas venez découvrir notre belle collection sur :Array



Le succès est au rendez vous grâce au bouche à oreille de nos fidèles clientes et nous sommes en pleine expansion.

Aussi, "CŒUR de LINGERIE" donne l'opportunité à toutes les femmes de venir nous rejoindre aussi bien à temps plein qu'à temps choisi, pour faire découvrir cette belle lingerie autour d'elle et d'évoluer dans la Société. Tout le long de leur parcours, nous les accompagnons par une formation continue.



