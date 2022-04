Claire CHALLAND

De formation initiale Master 2 en gestion commerciale je suis actuellement en recherche d'emploi dans le secteur de l'industrie. Mes 12 années passées à travailler au sein de différentes structures et dans différents secteurs m'ont apporté beaucoup de connaissances et de compétences.

Je suis une personne polyvalente avec une très bonne adaptabilité, autonome et rigoureuse. Je travaille aussi bien en équipe que seule. J'ai une expérience réussie en OPEN SPACE.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Extrabat

Solution industrie

SAP EBP

Solune

Lotus 1-2-3

SAP-NETWEAVER- Business