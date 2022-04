Claire-Charlotte FOITY

Résidente à l’étranger pendant 15 ans (Singapour, Séoul, Athènes), j’obtiens mon diplôme d’Ecole supérieure de commerce à l’ISC en 1998 (cycle affaires internationales) à Paris avec un échange Erasmus d’un an à l’université de Glamorgan à Cardiff au Royaume Uni.



Etant l’une des premières femmes à intégrer le programme de volontariat au service national en entreprise (VIE), ma carrière démarre en tant que Responsable Evénementiel et Communication à la CCI de Kuala Lumpur en Malaisie.



Ensuite, mon parcours de 12 années d’expérience professionnelle en France s’articule principalement dans les achats import Asie de produits manufacturés sur-mesure au sein de PME / ETI à très forte notoriété.



Le profil qui est le mien aujourd’hui rassemble de solides compétences dans le domaine des achats internationaux, du sourcing produits / fournisseurs, en passant par la négociation des contrats, la production industrielle, le contrôle qualité et des normes européennes, jusqu’à la gestion de l’import, la logistique et la distribution. Ces compétences se sont élargies et englobent aussi le marketing stratégique et opérationnel, notamment dans la création et la gestion de gammes de produits, de la définition du positionnement et des assortiments jusqu’à la conception des packaging et la gestion des stocks.



A travers mes différents postes et missions, je me distingue par ma capacité d’adaptation très rapide, ma façon innovante d’aborder les problématiques et ma forte autonomie. Je suis, par exemple, très souvent l’initiatrice dans la mise en place de nouvelles procédures et de mise à niveau des normes européennes. Je me singularise également par la création de nouveaux produits ou assortiments plus qualitatifs et plus inventifs tout en améliorant les points de marge et l’image de marque. Mon efficacité à solutionner rapidement les retards dès mes prises de fonctions, comme mes qualités de négociatrice auprès des fournisseurs, ne sont à démontrer.



Mon profil intéresse aujourd’hui en priorité les entreprises innovantes et tournées vers l’international, autant orientées en B to B qu’en B to C, afin de travailler dans le domaine des achats internationaux et/ou du marketing, sur des produits variés tel que : les produits souvenirs, les produits dérivés, les cadeaux, les objets de décoration, les accessoires, la bagagerie, les jouets ou le textile.



Je suis également ouverte aux propositions touchant des secteurs tels que le tourisme, les loisirs et les services, ainsi que par celles qui m’offrent l’opportunité d’évoluer vers de tout nouveaux environnements.





Mes compétences :

Acheteur

Asie

Chine

Distribution

Import asie

International

Marketing

Marketing stratégique

Sourcing international

Importation

Achats internationaux

Marketing opérationnel

Design produit

Promotion des ventes

Gestion de projet

Création assortiments

Négociation commerciale

Management opérationnel

Approvisionnement

Logistique

Relations internationales

Aisance relationelle

Merchandising

Production industrielle

Contrôle qualité

Incoterm

Veille concurrentielle

Veille réglementaire

Analyse des besoins

B2B

B2C

Conception de produit

Gestion des stocks et approvisionnement

Organisation d'évènements

Packaging