Christophe CARTEI

CREATION de la Société CREA2C en 2006 : Dirigeant

www.crea2c.fr



CREA2C spécialisé dans la conception et fabrication d'objets promotionnels sur mesure .





Mars 2003 à Avril 2006 :DIRECTEUR de Business-Unit :



Directeur de DIVISION PACKAGING (Responsable des Achats/Responsable Commercial ) - SOLOINVEST – PARIS -



Leader du textile et packaging promotionnel – Gestion du service commercial du service achats.



(Equipe de 6 personnes) – Rattaché à la Direction générale-



GESTION DE LA BUSINESS UNIT :



-Animation, formation et motivation des équipes de vente et d’achat.

-Etablir la politique de vente et d’achat.

-Négociations complètes avec les clients et fournisseurs.

-Validation de la fiabilité des sources – Elaboration d’AUDIT FACTORY.

-Développement de l’export (Espagne, Italie, Grèce).

-Consolidation et développement du CA dans une logique de fidélisation.



Résultats : Augmentation du CA de 32% et de la marge brute / Ouverture de clients Grands comptes.



1995 à Mars 2003 :

Responsable des ACHATS à L’international et PRODUCTION (Asie/EU) – PRODIMPOR – PARIS -



Société leader sur le marché européen de la communication par l’objet (Equipe de 4 personnes).



-SOURCING Fournisseurs

-Salons ASIE / EUROPE

-Gestion des demandes et des commandes - CA achat 7.6 M€

-Litiges Fournisseurs, Douanes.

-Mise aux normes Européennes des produits (test CE WOLFF/SGS …).

-Suivi de la production Asiatique.

-Mise en place de tests qualités fonction du cahier des charges.





Objectifs:



-Mettre en application mon expérience de 10 ans à la direction des Achats/Développements (ASIE) ainsi que celle de la vente.

-Définition de la politique de vente et d’achat, sa supervision et sa mise en place.

-But d’accroître le rendement de chaque service, d’augmenter la marge à l’achat et le CA à la vente.

-Respecter les impératifs de qualités, coûts, délais et service.





COMPETENCES :



-Connaissance approfondie de l’Asie, des usines, des salons (10 années d’expérience).

-Gestion des achats et des ventes .

-Compétences techniques avancées , veille technologique des produits .

-Maîtrise de la production, SOURCING.

-Prospection , développement et gestion d’une clientèle grand compte.

-Anticiper les besoins clients.

-Développeur , concepteur et entrepreneur.



Mes compétences :

Achats

Asie

Audit

Création

Formation

Gestion des projets

Négociation

Packaging

Production

Sourcing

Support

support technique

Technique