DYNAMIQUE, ENTREPRENEUSE ET VOLONTAIRE.



Mon plus gros atout: j'aime les gros challenges et mettre de la passion dans ce que je fais.



Mes compétences :

Management d'equipes

Commerce international

Expatrier à l'étranger

Responsable d'agence

Transport

Logistique internationale

Negociation achats

Vente

Grands comptes

Management