Eric STEPHAN

Une devise " La chance aide parfois, le travail toujours ! "



Troisième génération de transporteur avec 20 ans d'expérience pluridisciplinaire et en mode projet dans les domaines de la logistique et du transport de bien.



Aujourd'hui dans le service aux entreprises, en fournissant, installant et maintenant des Accès Industriels, des matériels de Quai et des Rayonnages métalliques de toutes marques et de tous types sur l'Ile de France, je vous offre mes services dans la cadre de vos aménagements d'entrepôts.



CEMLOC Services réalise également les audit, qualité et sécurité, de vos rayonnages métalliques.



Devise de l'entreprise ... La dimension de nos chantiers est limitée à la taille de vos projets !



Toutes les informations utiles surArray



Mes compétences :

Management d'équipes

Gestion de projets

Achats

Commerce d'expoilation

Gestion d'entrepôts

Bureautique

Commerce et développement

WMS

TMS

Procédures

Conseil

Cahier des charges