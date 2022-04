Claire CHÉNÉ FERRERO

Directrice d'une association de prévention de la violence par l'éducation à la citoyenneté, enregistrée en tant qu'organisme de formation, je suis dynamique et responsable.

J'assure la gestion humaine, financière, administrative, matérielle de la structure.

Mon expérience pédagogique, ma connaissance de l'organisation des groupes, mes compétences relationnelles, mes capacités de coordination sont reconnues.

Je complète mon parcours de formation en éducation populaire par un diplôme universitaire de responsable de formation (DURF).

Je suis par ailleurs dans ma vie associative présidente de la Troupe DésARTiculée, association intergénérationnelle de création culturelle gérée par des mineurs et des majeurs, et administratrice de l'école de cirque La Carrière.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relationnel

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Gestion des conflits