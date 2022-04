Claire CHEVALIER

Un parcours plutôt atypique m’a permis de développer de multiples aptitudes et satisfaire aux exigences de postes à responsabilité.



Après deux années passées à la Direction des Ressources Humaines de l’ENS Lyon, j’ai rejoint le service Ressources Humaines de Fiducial. J’ai perfectionné des compétences en gestion des ressources humaines et en recrutement et pris la mesure des enjeux stratégiques de développement interne d’une grande entreprise de services (6 000 salariés). Dynamique et ayant une grande aisance relationnelle, il m’a été proposé par la suite de rejoindre la Direction des Relations Extérieure. En terrain vierge, j’ai créé les supports de communication adéquats qu’ils soient destinés à l’externe ou à l’interne, j’ai développé les stratégies de communication en direction de nos partenaires, j’ai organisé notre présence sur des salons professionnels ou évènements divers, ou encore animé notre réseau de collaborateurs pour former nos clients et prospects. Enfin dans un rôle plus stratégique, j’ai assuré le développement de nos partenariats institutionnels.



Ayant connu des évolutions dans ma vie personnelle, j’ai prolongé cette expérience de chargée de partenariats au sein de Linkeo, une web agency parisienne présente dans l’univers d’Internet et de l’e-business puis je suis revenu sur Lyon dans une entreprise de travail temporaire lyonnaise qui projetait d’ouvrir deux nouvelles agences. J’ai alors contribué à la redéfinition de la communication de l’entreprise : changement de logo, de charte graphique et de site Internet. J’ai recruté les nouvelles équipes, les ai formées et managées. Enfin, j’ai été chargée de mettre en place les procédures administratives et le plan de développement commercial.



Désireuse de consolider mon profil, j’ai repris mes études et viens de terminer avec succès un master en communication institutionnelle à l’ISCPA Lyon – Groupe IGS. Deux stages de six mois chacun m’ont permis de mettre en pratique les nouvelles compétences acquises.

Mon mémoire de fin d’études s’est intéressé au rôle communicationnel des fondations d’entreprise et a démontré que l’enjeu des fondations ne devait être réduit à une dimension communicationnelle. Ce mémoire a été primé par l’AFCI.



Actuellement en poste chez ResMed, leader en médecine du sommeil et de la ventilation, j’ai l’opportunité d’évoluer dans une structure internationale et de mettre en pratique ms compétences en anglais.



De nature curieuse, on reconnait invariablement mon dynamisme, mon sens des responsabilités et mon goût des initiatives. Ma carrière sportive m’a également appris la persévérance.



