Claire CHEVALIER

Expériences professionnelles..



2009-2010 Conseiller RH et formatrice au sein de la société

DELTA CONSEIL

Animation des formations tuteurs :

- Création d’un module de 2 jours suivant le cahier des charges de l’OPCA C2P .

- Création de modules adaptés aux demandes clients

- Animation de plusieurs sessions de formation inter entreprises sur Chartres et Orléans .

(Animation de modules séniors pour le compte de LVMH, public de personnel de production dans cadre de projet de réorganisation pour le compte de RECKITT&BENCKISER à Chartres…)



1995-2009 Directrice d’agence :

ADECCO secteur industrie pharmaceutique cosmétique à Orléans (45). Chiffre d’affaire de 13 500 000 euros en évolution de 20% par rapport à l’année précédente .

Assistante de direction régionale :

ADECCO direction régionale centre ; contrôle de gestion ; recrutement collaborateurs permanents pour les agences ; formation des assistantes d’agence

Responsable recrutement :

ADECCO agence transport et logistique à Orléans ;



Mes compétences :

Analyse des besoins

Compétences clés

Ingénierie

Ingénierie pédagogique