Claire CHOUADRA

Passionnée par l’univers de la bijouterie-joaillerie et des accessoires de mode, je dispose d’une expérience significative dans le domaine du développement commercial et produit.



Toujours partante pour de nouveaux challenges, je suis me lancée dans l’aventure d’entrepreneur en créant ma marque de bijoux fantaisie haut de gamme Very Sisters.

Ces sept années d’investissement personnel m’ont permis de mettre en avant mes qualités relationnelles, mon sens aigu du respect des engagements et mes capacités de conviction et d’argumentation.



J’ai également travaillé au sein de grandes régies publicitaires médias, et justifie d’une solide expertise commerciale complétée par une maîtrise de la conduite de projets.



Pluridisciplinaire, autonome et intuitive, rompues aux techniques de négociations, je sais faire preuve d’un grand sens d’analyse et d’une capacité d’écoute me permettant une bonne compréhension des activités et des métiers afin d’optimiser les solutions à mettre en œuvre.



Compétences clés :

- business oriented

- business developer

- forte sensibilité produit

- entrepreneuriale

- vente BTC et BTB

- ouverture au changement

- excellent relationnel





Réalisations majeures :



- création « from scratch » et développement d’une marque de bijoux fantaisie haut de gamme Very Sisters. Implication transversale: de la conception à la vente



- vente d’espace publicitaire au sein de grandes régies média (grands comptes et opérations spéciales chez M6 et RTL). Supports : télé, radio, internet



- mise en place de partenariats phares avec les maisons de disque pour RTL2





Mes compétences :

Stratégie digitale

Luxe

Joaillerie-bijouterie

Business development

Mode

Management

Réseaux sociaux

Stratégie commerciale

Médias

Développement de marque

Développement produit

Merchandising

Sourcing

Développement commercial

Accessoires de mode

Podcasts

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel