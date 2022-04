Claire CICCONE

En tant que consultante en référencement naturel (SEO pour Search Engine Optimization), mon objectif est de développer la visibilité des sites Internet dans les moteurs de recherche via différents leviers :



- Sémantiques : analyse sémantique du site client et de ses concurrents. Mise en place de recommandations sémantiques.

- Techniques : recommandations techniques, cahier des charges SEO.

- Linking : mise en place d'une stratégie de Netlinking.



Aujourd'hui, je souhaite relever un nouveau challenge professionnel en y apportant mes compétences dans le domaine du webmarketing et plus précisément du référencement naturel. Disponibilité : septembre 2015.



Mes compétences :

Référencement naturel

Référencement internet

SEO

Webmarketing

WordPress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Drupal