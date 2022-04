Amélie MAGNIEN

L'accompagnement et le service à la personne est un enjeu majeur dans nos sociétés.

La qualité du relationnel, de l'écoute et des soins sont les leviers principaux de mon métier. Aujourd'hui, j'évolue aussi bien en EHPAD qu'auprès d'un public divers et variés ( personnes déficientes intellectuelles, motrices, personnes âgées).

N'hésitez pas à me contacter dans le cadre d'une démarche réseau ou pour échanger sur nos intérêts professionnels réciproques.



Mes compétences :

Polyvalence

Consciencieuse

Entretien de l'espace de vie

Régles d'hygiéne et de propreté

Éléments de base en diététique