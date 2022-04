Claire CISTERNI, PHD

De formation scientifique, je me suis spécialisée en recherche clinique depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai débuté ma carrière en tant que chef de projet pour une CRO spécialisée en neuropsychiatrie où j'ai eu pour mission le suivi d’études cliniques de phase I-II pour de grands groupes de l’industrie pharmaceutique. J'ai ensuite rejoint une start-up spécialisée dans le domaine des pathologies de l’oreille interne. Puis en 2009, j'ai transposé mes connaissances en recherche clinique au domaine des dispositifs médicaux.

A cours de ces différentes expériences professionnelles, j'ai ainsi développé les compétences suivantes :

- Recherche clinique : Conception, mise en place, coordination, supervision et interprétation d’études cliniques dans le respect de la réglementation (ICH E6, ISO 14155 :2011), des délais et du budget

- Dispositifs médicaux : stratégie clinique pour l’obtention et le maintien du marquage CE, rédaction et mise à jour des rapports d’évaluation clinique, mise en place-supervision-analyse des plans de suivi clinique post-commercialisation.

Dans le domaine des dispositifs médicaux, j'ai exercé mes compétences essentiellement en chirurgie gynécologique (incontinence urinaire d'effort, prolapsus), digestive (hernies, éventration) et orthopédique (rupture du ligament croisé antérieur, rupture de la coiffe des rotateurs).

Depuis 2013, j'accompagne les fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux dans l'identification de la stratégie clinique dans le cadre de l'obtention et du maintien du marquage CE.





Mes compétences :

► Recherche Clinique

► Dispositif médical

► Scientifique