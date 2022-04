Claire COCHET

Actuellement ingénieur d'études projets en poste à Marseille chez OTV-Veolia, je cherche à me rapprocher rapidement de Toulouse.

Ma double expérience du terrain (mise en route d'usines de traitement d'eau) et du bureau d'études (réponse à appels d'offres), couplée à l'énergie que j'ai déployée dans mes différentes missions, me permettent aujourd'hui de proposer des compétences très valorisables dans le domaine du traitement de l'eau.