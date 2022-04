Claire COCHET

Chargée de recrutement, je recherche pour intégrer nos équipes sur toute la France des talents en systèmes communicants, notamment en informatique, energy et télécom.



Vous recherchez une société à taille humaine, innovante et véhiculant des valeurs fortes de solidarité et d'accompagnement, rejoignez-nous !



AIRRIA est une ESN Informatique et Telecom à visage humain, reconnue dans le management d'experts techniques. AIRRIA est spécialiste dans l'installation et la maintenance de systèmes communicants et mobilise 1400 collaborateurs et partenaires en France et à l'international, couvrant ainsi 22 pays en Europe.



Mes compétences :

Bon relationnel et qualité d'écoute des équip

Ressources humaines

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Recrutement

Intérim

Sourcing

Travail d'equipe