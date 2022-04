Claire COINON

Animée par le besoin de m'investir dans la solidarité, qu'elle soit locale ou internationale, j'ai toujours cherché à allier mon parcours professionnel, mes valeurs et mes convictions.



Après plusieurs expériences dans le domaine de l’éducation populaire effectuées parallèlement à une formation universitaire d’ingénierie de développement et de solidarité internationale, j’ai été en responsabilité sur la Vie Associative et le jumelage dans une collectivité de 20 000 habitants. Cette expérience professionnelle, m’a permis d’assoir à la fois mes compétences en matière de développement, de gestion de projet, de communication et de management, mais aussi d’appréhender l’univers des collectivités territoriales.



Forte de ces quatre années, j'ai ensuite évolué au sein de plusieurs associations sur des missions liées à l’éducation. Dans le domaine du développement social en tant que déléguée territoriale au sein de l'AFEV, puis dans le domaine de la solidarité internationale en tant que chargée de mission au sein de ADOS .



Mes compétences :

Animation

Coordination

Economie sociale et solidaire

Education

Education populaire

Gestion de projet

Management d'équipe

Organisation

Organisation de manifestations

Pilotage

Sport

SUIVI EVALUATION

Tourisme

Tourisme solidaire