Claire COLLIN

Après un BTS NRC et 2 années en tant que commerciale B to B, j'ai travaillé durant un peu plus de 5 ans dans le commerce.

C'est en 2015, que j'entame une reconversion professionnelle afin d'obtenir le titre professionnel d'assistante ressources humaines.

C'est un poste qui allie l'administratif, la formation, la paie, mais aussi le recrutement et la veille juridique. C'est une fonction charnière et en plein essor au sein d'une entreprise.

Je suis actuellement en recherche active d'opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Veille juridique et sociale

Préparation des élements variable de la paie

Mise en place de procédure d'intégration et de sui

Mise à jour et actualisation des tableaux de bord

Administration du personnel

Recrutement du personnel

Négociation commerciale

Communication externe

Communication interne