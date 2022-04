Claire CONNOR

Diplômée en commerce international et en français de l'Université de Aston (en Angleterre), je suis originaire d'Angleterre et bilingue français/anglais. Je travaille actuellement en tant que chargée de clients francophones dans le service de relations interbancaires dans une des plus grandes banques américaines. J'ai une approche orientée client et je m'engage à tout faire pour satisfaire leurs attentes. Passionnée par la culture française, les voyages et les échanges multiculturels, je suis revenue en France en 2011 pour vivre à long terme après une expérience très positive entre 2008 et 2009.