Claire COPPEE

Après une formation ingénieure bi-diplomante en mécanique générale et 13 ans d'expérience au sein de SAFRAN, je souhaite m'investir dans une démarche éco-responsable, sociales et solidaire à travers des associations et un métier dans le développement durable:

- soit dans la recherche/ innovation technologique de nouvelles sources d'énergie (bio carburant, énergie renouvelable)

- soit dans le déploiement de l'éco-conception dans les bureaux d'étude matériaux/produits d'entreprise innovante

- soit au sein du secteur RSE en développant des partenariats avec des start-ups/ universités/ autres groupes industriels et gérer des projets permettant de limiter l'impact environnemental de notre activité en intégrant la dimension sociétale.



Mon expérience au sein de Safran m'a permis de connaître assez largement de nombreux secteurs clés de l'entreprise (Bureau étude, usinage de précision, assemblage de moteur, laboratoire de contrôle CND) et de tisser un réseau. Dans le cas d'opportunité dans une multinationale, cela peut être un atout pour trouver un poste transversal permettant de créer du lien entre les différents secteurs clés de l'entreprise.

Associée d'une entreprise de conception de pompe à chaleur haute efficience depuis décembre 2017.

Associée et membre active d'une startup SPAREIT sur l'accompagnement des ménages à la réduction des déchets ménagers.



Mes compétences :

BLACK BELT

Management

Management projet

PROGRES