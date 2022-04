Claire COUSIN

Assistante de direction polyvalente durant 8 ans et parallèlement avec mon ex-mari, création et gestion administrative de 3 boutiques (2 sites de livraison de pizzas et 1 service de repassage soit 15 employés). Interruption 3 ans cause : 2 enfants en 2 ans, puis retour à la vie active en tant qu’ADV chez KUBOTA, suivi de MADICOB en tant qu’assistante du directeur des achats. Intégration ALCOA durant 6 ans en tant que support logistique du 3ème client.

Aujourd’hui j’aspire à retrouver le domaine commercial ou les achats, car les challenges, les contacts clients/fournisseurs et les défis divers rendent ces postes plus attractifs à mes yeux.





Mes compétences :

Microsoft Office 2007

Reporting

Créativité

Gestion de la relation client

Proactivité

Transversalité savoirs